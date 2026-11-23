Наслідки російської атаки у Запоріжжі, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n217575-rosiyany-vdaryly-po-pryvatniy-klinici-u-zaporijji-troie-zagyblyh-foto-video.html

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Російські загарбники атакували Вознесенівський район Запоріжжя.

Сталося влучання у будівлю непрацюючої приватної клініки. Про це сьогодні, 23 листопада, вдень у своєму Telegram-каналі повідомив тимчасовий виконувач обов’язків очільника Запорізької ОВА Михайло Семікін.

Внаслідок російської атаки троє людей загинули, ще одну людину поранено.

На третьому поверсі будівлі виникла пожежа. Її вже локалізували.

Також Семікін опублікував відео, котре показує момент ще одного російського удару, завданого по відкритій ділянці у центрі міста.