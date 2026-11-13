Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки російського удару по Запоріжжю 13 листопада, фото: Запорізька ОВА

Росіяни вдарили по багатоповерхівці у Запоріжжі — 25 постраждалих (ФОТО)

13 лис 2026, 15:13
999

Російські загарбники сьогодні, 13 листопада, вдень вдарили по п’ятиповерховому житловому будинку в Космічному районі Запоріжжя.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Михайло Семікін.

Внаслідок ворожої атаки були пошкоджені квартири на трьох поверхах. Виникла пожежа у квартирах на другому та третьому поверхах, також загорілися автомобілі у дворі.

Наразі пошуково-рятувальні роботи вже завершено. Постраждали 25 людей, серед них шестеро дітей. Усім постраждалим надається необхідна допомога.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів