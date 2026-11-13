Наслідки російського обстрілу Запоріжжя, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n217408-u-zaporijji-vnaslidok-rosiyskogo-obstrilu-zagynuv-pidlitok-foto-video.html

Ракурс

У Запоріжжі внаслідок обстрілу загинув 17-річний підліток.

Про це повідомляють прес-служби ДСНС та Запорізької ОВА.

Ще чотири людини травмовані — із-під завалів рятувальники дістали 35-річну жінку, 10-річного хлопчика, 34-річного чоловіка та 58-річну жінку.

Також через російську атаку:

зруйновані два приватні житлові будинки;

вибуховою хвилею пошкоджені розташовані поруч будинки.

На місці працювали всі екстрені служби міста та волонтери Загону швидкого реагування. Кількість постраждалих уточнюється.