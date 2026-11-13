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Последствия российского обстрела Запорожья, фото: ГСЧС
В Запорожье в результате российских обстрелов погиб подросток (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n217408-v-zaporoje-v-rezultate-rossiyskih-obstrelov-pogib-podrostok-foto-video.htmlРакурс
У Запоріжжі внаслідок обстрілу загинув 17-річний підліток.
Про це повідомляють прес-служби ДСНС та Запорізької ОВА.
Ще чотири людини травмовані — із-під завалів рятувальники дістали 35-річну жінку, 10-річного хлопчика, 34-річного чоловіка та 58-річну жінку.
Також через російську атаку:
- зруйновані два приватні житлові будинки;
- вибуховою хвилею пошкоджені розташовані поруч будинки.
На місці працювали всі екстрені служби міста та волонтери Загону швидкого реагування. Кількість постраждалих уточнюється.