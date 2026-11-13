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Последствия российского обстрела Запорожья, фото: ГСЧС

В Запорожье в результате российских обстрелов погиб подросток (ФОТО, ВИДЕО)

13 ноя 2026, 12:43
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У Запоріжжі внаслідок обстрілу загинув 17-річний підліток.

Про це повідомляють прес-служби ДСНС та Запорізької ОВА.

Ще чотири людини травмовані — із-під завалів рятувальники дістали 35-річну жінку, 10-річного хлопчика, 34-річного чоловіка та 58-річну жінку.

Також через російську атаку:

  • зруйновані два приватні житлові будинки;
  • вибуховою хвилею пошкоджені розташовані поруч будинки.

На місці працювали всі екстрені служби міста та волонтери Загону швидкого реагування. Кількість постраждалих уточнюється.

Источник: Ракурс


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