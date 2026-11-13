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Последствия российского удара по Запорожью 13 ноября, фото: Запорожская ОВА
Россияне ударили по многоэтажке в Запорожье — 25 пострадавших (ФОТО)https://racurs.ua/n217414-rossiyane-udarili-po-mnogoetajke-v-zaporoje-25-postradavshih-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 13 листопада, вдень вдарили по п’ятиповерховому житловому будинку в Космічному районі Запоріжжя.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Михайло Семікін.
Внаслідок ворожої атаки були пошкоджені квартири на трьох поверхах. Виникла пожежа у квартирах на другому та третьому поверхах, також загорілися автомобілі у дворі.
Наразі пошуково-рятувальні роботи вже завершено. Постраждали 25 людей, серед них шестеро дітей. Усім постраждалим надається необхідна допомога.