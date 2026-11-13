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Ракурс
Последствия российского удара по Запорожью 13 ноября, фото: Запорожская ОВА

Россияне ударили по многоэтажке в Запорожье — 25 пострадавших (ФОТО)

13 ноя 2026, 15:13
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Російські загарбники сьогодні, 13 листопада, вдень вдарили по п’ятиповерховому житловому будинку в Космічному районі Запоріжжя.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Михайло Семікін.

Внаслідок ворожої атаки були пошкоджені квартири на трьох поверхах. Виникла пожежа у квартирах на другому та третьому поверхах, також загорілися автомобілі у дворі.

Наразі пошуково-рятувальні роботи вже завершено. Постраждали 25 людей, серед них шестеро дітей. Усім постраждалим надається необхідна допомога.

Источник: Ракурс


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