Перед російським ударом по Комишувасі, скріншот відео

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Ракурс

Бодікамера одного із загиблих поліцейських зафільмувала останні хвилини перед повторним російськими ударом по освітньому закладу у Комишувасі на Запоріжжі.

Відповідне відео сьогодні, 4 листопада, опублікувала прес-служба Нацполіції.

Представники Комишуваської громади, місцеві жителі, співробітники поліції та ДСНС, які надавали допомогу людям після першої авіаційної атаки, намагалися сховатися від російських авіабомб в укритті. Трьохтонна ФАБ та ще кілька повторних влучань обірвали життя десятків людей, поховавши їх під завалами, — наголошують у поліції.

У поліції додали, що російська пропаганда бреше, що удару нібито було завдано по місцю розташування українських військових.