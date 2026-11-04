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Ракурс
Перед російським ударом по Комишувасі, скріншот відео

Останні хвилини перед російським ударом по Комишувасі зафіксувала бодікамера загиблого поліцейського (ВІДЕО)

4 лис 2026, 16:36
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Бодікамера одного із загиблих поліцейських зафільмувала останні хвилини перед повторним російськими ударом по освітньому закладу у Комишувасі на Запоріжжі.

Відповідне відео сьогодні, 4 листопада, опублікувала прес-служба Нацполіції.

Представники Комишуваської громади, місцеві жителі, співробітники поліції та ДСНС, які надавали допомогу людям після першої авіаційної атаки, намагалися сховатися від російських авіабомб в укритті. Трьохтонна ФАБ та ще кілька повторних влучань обірвали життя десятків людей, поховавши їх під завалами, — наголошують у поліції.

У поліції додали, що російська пропаганда бреше, що удару нібито було завдано по місцю розташування українських військових.

Джерело: Ракурс


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