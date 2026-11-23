Росія звинуватила Естонію у наданні свого повітряного простору українським БпЛА. Фото:

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Росії звинуватила Естонію у сприянні Україні у тому, що вона нібито дозволила ЗСУ використовувати її повітряний простір.

У Міністерстві закордонних справ країни-агресора заявили, що Естонія «свідомо та цілеспрямовано надає свій повітряний простір» українським військам, щоб ті запускали через її території свої дрони. Про це в МЗС РФ заявили 23 листопада.

Естонія продовжує активно підтримувати київський режим, негласно надаючи свій повітряний простір для прольотів українських дронів з метою здійснення атак на північний захід Росії, — зазначили там.

У відомстві країни-агресора додали, що всі факти та докази співучасті Естонії у підтримці України нібито «неодноразово фіксувалися».

Також сьогодні до російського МЗС викликали тимчасового повіреного у справах Естонії в РФ Марека Юхтегі. Дипломату висловили протест у зв’язку з рішенням закрити пункти пропуску на російсько-естонському кордоні з 1 грудня.

Нагадаємо, в травні в Естонії військові вперше збили безпілотник, який порушив її повітряний простір. Той БпЛА українського походження, міг прямувати в бік російських цілей.

В МЗС України після цього підтвердили, що це був український безпілотник. І наголосили, що РФ навмисно за допомогою своїх засобів радіоелектронної боротьби перенаправляє українські дрони в повітряний простір країн Балтії.