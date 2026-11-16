Естонія розробляє стратегію, котра передбачає можливість управління державними сервісами з-за кордону, фото: Pixabay

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Естонія на випадок російського вторгнення розробляє стратегію, котра передбачає можливість управління державними цифровими сервісами з-за кордону.

Про це повідомляє видання Politico з посиланням естонських посадовців.

Зазначається, що в межах нової стратегії підвищення стійкості держави до катастрофічних криз передбачається забезпечення можливості повністю управляти цифровими державними послугами з-за кордону, якщо територія країни буде окупована іноземним противником.

За словами колишнього віце-канцлера Міністерства юстиції та цифрових технологій Естонії Тину Грюнберга — одного з розробників нової стратегії — Таллінн готується перенести державні послуги у хмару «на випадок, якщо центри обробки даних будуть знищені або на нашій території з’являться ворожі війська і ми не зможемо продовжувати роботу».

Зазначається, що Естонія вже має резервну копію даних у її «цифровому посольстві» в Люксембурзі. По суті, це копія цифрової моделі країни, що включає все — від реєстрів жителів та земельного кадастру до кодексу законів.

Тепер ми хочемо по-справжньому бути онлайн, що б не сталося, — сказав Грюнберг. — Усі критично важливі послуги мають залишатися доступними. Все має продовжувати функціонувати.

Радник з архітектури та інфраструктури інформаційних технологій у Міністерстві юстиції та цифрових справ Естонії Аллан Аллмере розповів Politico, що країна прагне звести до мінімуму наслідки найгіршого сценарію розвитку подій:

В ідеалі ми хотіли б створювати системи, здатні витримати будь-яку можливу кризу. Однак насправді жодна країна не може передбачати або усунути всі ризики. У найважчих сценаріях нам також необхідно зберегти надійну основу, з якою можна буде відновити цифрову державу Естонії.

Він додав, що планування на випадок катастрофічних сценаріїв спрямоване на те, щоб «нам ніколи не довелося починати все з нуля».

Джерело: Politico