Представники органів ядерної безпеки 38 країн попередили про загрозу ядерної аварії, фото: Centro Diritti Umani

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Ризик ядерної аварії в Україні цієї зими зростає.

Про це сьогодні, 16 листопада, заявили представники органів ядерної безпеки 38 країн. До цього переліку увійшли всі держави ЄС, США, Велика Британія, Канада та Японію, повідомляє агентство Reuters.

Автори заяви закликали Росію припинити атаки на енергетичну інфраструктуру.

Разом ми… висловлюємо глибоке занепокоєння щодо зростаючих ризиків для ядерної безпеки, що виникають внаслідок війни Росії проти України та її постійних атак на енергетичну інфраструктуру країни, — йдеться у спільній заяві, з якою ознайомилося агентство Reuters до її опублікування.

Разом ми бачимо нагальну необхідність того, щоб Росія припинила атаки на ядерні об'єкти України та енергетичну інфраструктуру, необхідну для їх безпечної експлуатації, — наголошується у заяві.

Головне занепокоєння регуляторних органів полягає в тому, що без стабільного електропостачання з мережі українським атомним електростанціям стає дедалі складніше підтримувати охолодження ядерних матеріалів та запобігати розплавленню активної зони.

Якщо це станеться, може відбутися витік радіоактивних речовин у повітря, як це сталося під час Чорнобильської катастрофи 1986 року, яку вважають найгіршою цивільною ядерною аварією у світі.

Спільну заяву оприлюднили три міжнародні організації: HERCA (Асоціація керівників європейських органів радіаційного захисту), WENRA (Асоціація західноєвропейських ядерних регуляторів) та NORA (Асоціація керівників органів радіаційної безпеки країн Північної Європи).

Голова HERCA та NORA Пер Стренд зазначає, що найгіршим сценарієм буде загальнонаціональне відключення української електромережі, яке вплине на дев’ять ядерних реакторів України, які виробляють одночасно.

Дев’ять реакторів одночасно з потенціалом (радіоактивних) викидів були б досить важкою ситуацією, — наголосив він.

За словами Стренда, цієї ситуації можна уникнути, якщо посилити тиск на Росію та домогтися припинення атак на енергоінфраструктуру. В іншому випадку, наголошує він, європейські країни повинні спільно готуватися до надзвичайних ситуацій, щоб подолати можливі наслідки ядерної аварії.

Джерело: Reuters