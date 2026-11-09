Ракурсhttps://racurs.ua/
Окупанти поранили рятувальників та службових собак у Комишувасі. Фото: ДСНС
Окупанти завдали нових ударів по Комишувасі — постраждали рятувальники та службові собакиhttps://racurs.ua/ua/n217310-okupanty-zavdaly-novyh-udariv-po-komyshuvasi-postrajdaly-ryatuvalnyky-ta-slujbovi-sobaky.htmlРакурс
Армія РФ обстрілює рятувальників ДСНС, які працюють на місці ворожого удару в селі Комишуваха на Запоріжжі.
У неділю, 8 листопада, через масовані повторні атаки ворожих безпілотників були пошкоджені кілька одиниць рятувальної техніки, а також поранені двоє надзвичайників. Їм надають медичну допомогу. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила у Telegram.
Також постраждали службові собаки кінологів, які працювали на місці удару. У бельгійської вівчарки Mria діагностували травму передньої кінцівки. А в вівчарки Targan внаслідок вибуху виникла гостра стресова реакція, через що різко змінилася поведінка та психологічний стан. Не виключено, що собака більше не зможе повноцінно виконувати пошуково-рятувальні завдання.
Обох чотирилапих уже направили на ветеринарне обстеження.
Росія продовжує цинічно знищувати українських надзвичайників під час виконання їхнього службового обов’язку, — наголосили в ДСНС.
Нагадаємо, 9 листопада поліція Запорізької області інформувала, що з-під завалів у Комишувачі рятувальники вже деблокували 55 тіл. Особи 30 з них вже ідентифікували поліцейські центру розшуку осіб, безвісти зниклих за особливих обставин. Під завалами ще можуть перебувати 19 людей.