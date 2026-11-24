ППО України вночі знешкодила 73 із 96 російських дронів. Фото:

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Країна-агресор Росія вночі 24 листопада запустила по Україні 96 БпЛА.

Ударними безпілотники типу Shahed, в тому числі й реактивні, «Гербера», дрони-імітатори типу «Пародія» летіли з окупвоаних Криму та Донецька, а також російських Орла, Брянська й Приморсько-Ахтарська. Атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

Українським захисникам неба вдалося знешкодити 73 дрони. Окупанти змогли влучити на 13 локаціях. Ще на двох локаціях впали уламки.

Як поінформували в ДСНС, в Житомирській області внаслідок російських атак постраждали шестеро осіб. Ворожі атаки призвели до пожеж на об'єкті критичної інфраструктури, у складській будівлі та легкових автомобілях. Також були пошкоджені приватні житлові будинки, автобус і вантажні автомобілі.

Також сьогодні окупанти атакували Вінницю. За інформацією міського голови Вінниці Сергія Моргунова, після першої атаки спалахнула пожежа, а під час другої росіяни влучили в об'єкт критичної інфраструктури. Пошкоджено тролейбус та автомобіль й травмовано одну людину.

Під обстрілами перебували й три райони Дніпропетровської області. Внаслідок ворожих атак постраждали троє осіб.

Нагадаємо, російські війська 24 листопада атакували Запоріжжя. Внаслідок обстрілів був зруйнований приватний житловий будинок і частково зруйнована п’ятиповерхівка. Наразі відомо про двох загиблих та 32 поранених. Серед постраждалих є четверо дітей.