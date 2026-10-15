РФ уночі атакувала Україну 580 дронами й двома ракетами. Фото:

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Країна-агресор Росія завдала масованого удару дронами по Україні.

Починаючи з 18.00 14 жовтня окупанти запустили дві керовані авіаційні ракети Х-59 з акваторії Чорного моря та 580 ударних БпЛА типу Shahed, «Гербера» і дронів-імітаторів типу «Пародія». Ворожі безпілотники летіли з окупованих Криму та Донецька, а також російських Орла, Міллерово, Шаталово, Брянська, Курська й Приморсько-Ахтарська. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

Протиповітряна оборона змогла знешкодити 536 ворожих БпЛА. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу РФ на 31 локації, а уламки впали на 11 локаціях.

Також окупанти вдосвіта атакували Дніпровський та Павлоградський райони Дніпропетровщини. Як поінформував голова ОВА Олександр Ганжа, двоє людей загинули у Новоолександрівській громаді, де був зруйнований приватний будинок. У Павлограді зайнялися кілька приватних будинків. Інформація про постраждалих уточнюється.

Увечері 14 жовтня армія РФ атакували житлову багатоповерхівку в Одесі. Як повідомив у соцмережах голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, внаслідок атаки пошкоджено фасад багатоповерхівки, частково зруйновано квартиру, вибито вікна та двері. Інформації про постраждалих в Одесі не надходило.

На Рівненщині внаслідок нічної атаки частина обласного центру та Рівненського району залишилася без електропостачання. Як повідомив голова ОВА Олександр Коваль, у Рівному світло вже повернули. Однак Здолбунів, Дядьковичі та Шпаків залишаються частково знеструмленими, бо пошкоджена лінія електропередач. Також унаслідок атаки були пошкодження у приватному секторі в Рівному. На щастя, обійшлося без людських жертв.

У ніч на 15 жовтня російські БпЛА атакували Тернопільщину ударними безпілотниками. Постраждало одне із підприємств на Чортківщині. У ДСНС поінформували, що до медиків звернулися п’ятеро осіб.

Нагадаємо, ввечері 14 жовтня та вночі 15 жовтня російські окупанти понад 10 годин ударними дронами атакували Кіровоградщину. У Кропивницькому зафіксовано багато руйнувань. Троє осіб загинули, а шестеро постраждали.