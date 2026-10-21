Росія вночі атакувала Україну «Іскандерами» та 186 дронами. Фото:

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Російська армія вночі 21 жовтня атакувала Україну крилатими ракетами та безпілотниками.

Із Ростовської області РФ летіли крилаті ракети «Іскандер-К». А 186 ударних БпЛА типу Shahed (із них — 88 реактивні), S8000 Бандероль/Дань-Т, Гербера й дрони-імітатори типу «Пародія» були запущені з окупованого Криму та Донецька, а також російських Орла, Курська й Приморсько-Ахтарська. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

Українська ППО змогла знешкодити 150 ворожих БпЛА (із них 63 були реактивними). На 27 локаціях ворог влучив, а на 13 локаціях впали уламки.

У Києві внаслідок російських атак загинули двоє осіб. У ДСНС поінформували, що в Святошинському районі внаслідок ворожої атаки загорілася квартира на рівні 20-го поверху багатоповерхівки. Вогонь охопив площу близько 70 кв. м, були частково зруйновані конструкції квартири. Під час розбору завалів рятувальники виявили тіла двох осіб.

А в Деснянському районі у дворі багатоповерхівки горіли сім припаркованих автомобілів. У Солом’янському районі зафіксовано падіння на відкритій території.

У Кременчуці на Полтавщині внаслідок ворожого удару по території університету імені Михайла Остроградського загорівся п’ятий поверх навчального корпусу. Там були травмовані двоє осіб та 16-річна дитина, яку госпіталізували. А в Полтаві внаслідок обстрілу виникли пожежі в адміністративній будівлі та складському приміщенні.

В Умані росіяни атакували гіпермаркет «Епіцентр», там спалахнула пожежа. Також внаслідок ворожої атаки поруйновано приватний будинок. Пожежу там уже ліквідували. Одна людина зазнала травм. Крім того, був пошкоджений готель.

Нагадаємо, в ніч на 21 жовтня армія Російської Федерації масовано атакувала село Коротич під Харковом. Внаслідок обстрілу пошкоджено 13 приватних будинків, авто та вогнем було знищено господарську споруду. Російські удари вбили 81-річну жінку та 83-річного чоловіка. Постраждали 11 осіб, в яких діагностували гостру реакцію на стрес.