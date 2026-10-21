РФ масовано атакувала село під Харковом, двоє осіб загинули. Фото: ОВА

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Армія Російської Федерації масовано атакувала село Коротич під Харковом.

У ніч на 21 жовтня цей населений пункт перебував під масованою атакою дронів. Внаслідок обстрілу пошкоджено 13 приватних будинків, авто та вогнем було знищено господарську споруду. Про це керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у Telegram.

Російські удари вбили 81-річну жінку та 83-річного чоловіка. Постраждали 11 осіб, в яких діагностували гостру реакцію на стрес. Серед них двомісячний хлопчик та восьмирічна дівчинка. Їм вже надали необхідну медичну допомогу.

На місці обстрілів в посиленому режимі працювали всі екстрені служби, які ліквідовували наслідки атаки.

Також в ОВА поінформували, що в Основ’янському районі зафіксовано ворожий удар БпЛА. Інформація про постраждалих наразі не надходила.

Нагадаємо, 20 жовтня російські окупанти атакували приватний сектор в Новобаварському районі міста. П’ятеро людей постраждали від ворожого обстрілу. Четверо людей зазнали поранень. Госпіталізувати довелося трьох. Ще одна людина отримала гостру реакцію на стрес.