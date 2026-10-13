РФ вночі атакувала Україну балістикою, «Бандеролями» та БпЛА. Фото:

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Ракурс

Країна-агресор Росія вночі 13 жовтня атакувала Україну дронами та ракетами.

У ніч на 13 жовтня окупанти запустили з Брянської області РФ п’ять балістичних ракет «Іскандер-М"/С-400. Ще дев’ять баражуючих боєприпасів «Бандероль"/"Дань-Т» та 108 ударних БпЛА типу Shahed (74 із них були реактивні), «Гербера», дронів-імітаторів типу «Пародія» летіли з окупованих Донецька та Криму, а також російських Орла, Курська й Приморсько-Ахтарська. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

Українські авіація зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем й мобільні вогневі групи знешкодили 88 ворожих безпілотників. Засоби повітряного нападу противника влучили на 17 локаціях, а уламки впали на семи локаціях. У ПС наголосили, що частина «Бандеролей» не досягла своїх цілей.

Дніпропетровську область росіяни атакували понад 10 разів — били безпілотниками та авіабомбою. Як поінформували в ОВА, в Дніпрі були пошкоджені об'єкт транспортної інфраструктури, багатоповерхівки і авто. Постраждав 64-річний чоловік. У Синельниківському районі росіяни завдали удару по Васильківській громаді. Пошкоджений приватний будинок.

На Львівщині через падіння уламків БпЛА в селі Муроване горіли будинки, а на Рівненщині — пошкоджені гуртожитки.

Нагадаємо, в Харкові троє осіб загинули внаслідок російського удару по багатоповерхівці у Холодногірському районі. Також наразі відомо про 10 постраждалих. На місці триває пошуково-рятувальна операція.