Число погибших в результате российского удара по Камышеватой возросло до 26

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Последствия российского удара по Камышеватой, фото: ГСЧС
Число погибших в результате российского удара по Камышеватой возросло до 26https://racurs.ua/n217182-chislo-pogibshih-v-rezultate-rossiyskogo-udara-po-kamyshevatoy-vozroslo-do-26.htmlРакурс
На Запоріжжі вже 26 людей загинуло унаслідок російського удару по селищу Комишуваха Запорізького району.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Серер загиблих — двоє рятувальників та четверо поліцейських.
Ще п’ятеро людей — серед яких двоє співробітників ДСНС — поранені.
Аварійно-рятувальні роботи тривають.
Нагадаємо, росіяни сьогодні завдали низку авіаударів по Комишуватій. Зокрема, було атаковано будівлю школи, яка використовувалась для гуманітарних потреб.