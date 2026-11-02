Число погибших в результате российского удара по Камышеватой возросло до 26

Последствия российского удара по Камышеватой, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n217182-chislo-pogibshih-v-rezultate-rossiyskogo-udara-po-kamyshevatoy-vozroslo-do-26.html

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На Запоріжжі вже 26 людей загинуло унаслідок російського удару по селищу Комишуваха Запорізького району.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Серер загиблих — двоє рятувальників та четверо поліцейських.

Ще п’ятеро людей — серед яких двоє співробітників ДСНС — поранені.

Аварійно-рятувальні роботи тривають.

Нагадаємо, росіяни сьогодні завдали низку авіаударів по Комишуватій. Зокрема, було атаковано будівлю школи, яка використовувалась для гуманітарних потреб.