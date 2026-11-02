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Ракурс
Последствия российского удара по Камышеватой, фото: ГСЧС

Число погибших в результате российского удара по Камышеватой возросло до 26

2 ноя 2026, 22:30
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На Запоріжжі вже 26 людей загинуло унаслідок російського удару по селищу Комишуваха Запорізького району.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Серер загиблих — двоє рятувальників та четверо поліцейських.

Ще п’ятеро людей — серед яких двоє співробітників ДСНС — поранені.

Аварійно-рятувальні роботи тривають.

Наслідки російського удару по Комишуватій, фото: ДСНС

Нагадаємо, росіяни сьогодні завдали низку авіаударів по Комишуватій. Зокрема, було атаковано будівлю школи, яка використовувалась для гуманітарних потреб.

Источник: Ракурс


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