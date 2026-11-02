Последствия российского удара по Камышувасу, скриншот видео

https://racurs.ua/n217177-aviabomby-udarili-po-shkole-v-kamyshevase-18-pogibshih-video.html

Ракурс

Російські загарбники завдали низку авіаударів по селищу Комишуваха в Запорізькій області.

Наразі відомо про 18 загиблих. Про це сьогодні, 2 листопада, ввечері у своєму Telegram-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський.

Від ранку було вже кілька ударів авіабомб по селищу — по школі, яка використовувалась для гуманітарних потреб: там роздавали людям гуманітарну допомогу. Після першого удару авіабомб був повторний удар ще дев’яти бомб, і саме по укриттю, де перебували люди, — зазначив Зеленський.

Станом на зараз відомо, на жаль, про вісімнадцятьох загиблих. Мої співчуття рідним і близьким. П’ять людей поранено. На місці триває рятувальна операція, продовжується пошук людей, — додав він.

Зеленський наголосив, що росіяни не могли не знати, що щотижня місцеві жителі, які залишились в Комишувасі, отримували гуманітарну допомогу саме там.

Це черговий доказ, що Росія не хоче жодної деескалації, жодної реальної справедливості. Після гуманітарної операції в Олешках був момент, коли наступні кроки могли б показати, що наближення миру можливе. Такими вбивствами Росія дає абсолютно протилежний сигнал — Росія розраховує на подальші вбивства. Потрібна відповідь на це, відповідь від світу, — додав він.

У Запорізькій ОВА повідомляють, що ще також 27 людей вважаються зниклими безвісти.