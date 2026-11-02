Наслідки російського удару по Комишувасі, скріншот відео

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Ракурс

Російські загарбники завдали низку авіаударів по селищу Комишуваха в Запорізькій області.

Наразі відомо про 18 загиблих. Про це сьогодні, 2 листопада, ввечері у своєму Telegram-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський.

Від ранку було вже кілька ударів авіабомб по селищу — по школі, яка використовувалась для гуманітарних потреб: там роздавали людям гуманітарну допомогу. Після першого удару авіабомб був повторний удар ще дев’яти бомб, і саме по укриттю, де перебували люди, — зазначив Зеленський.

Станом на зараз відомо, на жаль, про вісімнадцятьох загиблих. Мої співчуття рідним і близьким. П’ять людей поранено. На місці триває рятувальна операція, продовжується пошук людей, — додав він.

Зеленський наголосив, що росіяни не могли не знати, що щотижня місцеві жителі, які залишились в Комишувасі, отримували гуманітарну допомогу саме там.