HIMARS знищив батальйонний пункт управління армії РФ на Сумщині. Фото:

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Українські HIMARS завдали нових втрат російським окупантам.

У Сумській області українські військові знищили батальйонний пункт управління 2-го батальйону 145-го полку 810-ї бригади морської піхоти Чорноморського флоту Росії. Вдарили по груповій цілі з трьох одноповерхових будинків з підвальним приміщенням бійці 47-ї окремої артилерійської бригади імені Семена Лощенка. Про це восьмий корпус Десантно-штурмових військ ЗСУ повідомив у Facebook.

Зазначається, що ворожий пункт управління був повністю знищений. Разом з ним були ліквідовані понад 10 російських окупантів, переважну більшість яких становили офіцери.

На Сумщині немає моря. Відповідно, тут не має бути й ворожих морпіхів, «відхідну» яким прокрутили наші артилеристи, — наголосили українські військові.

Нагадаємо, у вересні бійці 45-ї окремої артилерійської бригади ЗСУ з американської реактивної системи залпового вогню HIMARS знищили російський ЗРК «Бук». Вартість ворожої цілі, яка була уражена, становить 5 млн дол.