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HIMARS знищив батальйонний пункт управління армії РФ на Сумщині. Фото:
HIMARS знищив батальйонний пункт управління армії РФ на Сумщині (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n217532-himars-znyschyv-batalyonnyy-punkt-upravlinnya-armiyi-rf-na-sumschyni-video.htmlРакурс
Українські HIMARS завдали нових втрат російським окупантам.
У Сумській області українські військові знищили батальйонний пункт управління 2-го батальйону 145-го полку 810-ї бригади морської піхоти Чорноморського флоту Росії. Вдарили по груповій цілі з трьох одноповерхових будинків з підвальним приміщенням бійці 47-ї окремої артилерійської бригади імені Семена Лощенка. Про це восьмий корпус Десантно-штурмових військ ЗСУ повідомив у Facebook.
Зазначається, що ворожий пункт управління був повністю знищений. Разом з ним були ліквідовані понад 10 російських окупантів, переважну більшість яких становили офіцери.
На Сумщині немає моря. Відповідно, тут не має бути й ворожих морпіхів, «відхідну» яким прокрутили наші артилеристи, — наголосили українські військові.
Нагадаємо, у вересні бійці 45-ї окремої артилерійської бригади ЗСУ з американської реактивної системи залпового вогню HIMARS знищили російський ЗРК «Бук». Вартість ворожої цілі, яка була уражена, становить 5 млн дол.