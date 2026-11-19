Російський дрон атакував Миргород, є поранені та руйнування. Фото:

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Ракурс

Російський безпілотник 19 листопада атакував Миргород у Полтавській області.

Ворожий БпЛА влучив на відкритій території поблизу житлової забудови. Внаслідок вибуху частково зруйновані та пошкоджені житлові будинки й господарчі споруди. Про це керівник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич повідомив у Telegram.

Наразі відомо, що шестеро осіб зазнали травм. Вони отримали легкі ушкодження, усім надали медичну допомогу.

Нагадаємо, 19 листопада російські реактивні дрони влучили у житлові та нежитлові будівлі у кількох районах Києва. Наразі відомо про чотирьох постраждалих. Трьох поранених медики госпіталізували. Попередньо відомо про загиблого.

Уламки російського дрона впали на території МЗС України, ще один дрон влучив поблизу посольства Нідерландів. Також постраждало посольство Австрії.