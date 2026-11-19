Уламки російського дрона впали на території МЗС України в Києві. Фото:

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Уламки російського безпілотника впали на території МЗС України в Києві.

У четвер, 19 листопада, під час ворожої дронової атаки уламки БпЛА впали на територію Міністерства закордонних справ України. Ці уламки передадуть до музею дипломатичного відомства. Про це очільник МЗС Андрій Сибіга повідомив у соцмережах.

Ми передамо їх до нашого музею. А російським терористам наша дипломатична служба має просте й недипломатичне послання: йдіть слідом за російським військовим кораблем, покидьки, — йдеться у повідомленні.

Крім того, посольство Австрії в Києві також зазнало пошкоджень унаслідок російської атаки. Сибіга вже висловив солідарність з австрійськими колегами та закликав міжнародну спільноту до рішучої реакції на жорстокі удари РФ.

Також російський дрон влучив у будівлю, розташовану позаду посольства Нідерландів. Очільник нідерландського МЗС Том Берендсен поінформував, що внаслідок удару БпЛА будівля посольства зазнала незначних пошкоджень. Ніхто серед працівників не постраждав.

Міський голова Києва Віталій Кличко поінформував, що в Шевченківському районі внаслідок ворожої атаки було пошкоджене скління вікон Володимирського собору. Уламки російського БпЛА впали й біля Михайлівського Золотоверхого монастиря.

Нагадаємо, 19 листопада російські реактивні дрони влучили у житлові та нежитлові будівлі у кількох районах столиці. Зокрема, в Подільському районі спалахнув житловий будинок, зайнялись квартири мешканців.

Наразі відомо про чотирьох постраждалих. Трьох поранених медики госпіталізували. Попередньо відомо про загиблого.