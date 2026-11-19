Російські БпЛА масовано атакували Київ. Фото:

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Ракурс

Армія РФ вдень 19 листопада масовано атакувала Київ.

Реактивні дрони влучили у житлові та нежитлові будівлі у кількох районах столиці. Зокрема, в Подільському районі спалахнув житловий будинок, зайнялись квартири мешканців. В Оболонському районі горіли уламки на проїжджій частині дороги, а у Шевченківському уламки БпЛА впали на дах восьмиповерхового будинку. Про це міський голова Віталій Кличко повідомив у Telegram.

Наразі відомо про чотирьох постраждалих. Трьох поранених медики госпіталізували. За попередньою інформацією, одна людина загинула в Подільському районі.

Нагадаємо, 19 листопада в Бучанському районі Київської області російський безпілотник влучив у приватний житловий будинок. Внаслідок російської атаки загинула жінка 1982 року народження. Рятувальники деблокували її тіло з-під зруйнованих конструкцій будинку.