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Наслідки російського удару по Київщині, фото: ДСНС
Російський безпілотник вдарив по приватному будинку на Київщині — загинула людина (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n217525-rosiyskyy-bezpilotnyk-vdaryv-po-pryvatnomu-budynku-na-kyyivschyni-zagynula-ludyna-foto.htmlРакурс
У Бучанському районі Київської області ворожий безпілотник влучив у приватний житловий будинок.
Внаслідок російської атаки загинула жінка 1982 року народження. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Зазначається, що тіло загиблої деблокували з-під зруйнованих конструкцій будинку.
Очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко у своєму Telegram-каналі повідомив, що також постраждав чоловік 1977 року народження — у нього порізи кінцівок та гостра реакція на стрес. Постраждалому надають необхідну медичну допомогу.
Ворог продовжує бити по домівках мирних людей, забираючи життя та руйнуючи долі, — наголосив очільник ОВА.