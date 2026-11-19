Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия российского удара по Киевщине, фото: ГСЧС
Российский беспилотник ударил по частному дому в Киевской области — погиб человек (ФОТО)https://racurs.ua/n217525-rossiyskiy-bespilotnik-udaril-po-chastnomu-domu-v-kievskoy-oblasti-pogib-chelovek-foto.htmlРакурс
У Бучанському районі Київської області ворожий безпілотник влучив у приватний житловий будинок.
Внаслідок російської атаки загинула жінка 1982 року народження. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Зазначається, що тіло загиблої деблокували з-під зруйнованих конструкцій будинку.
Очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко у своєму Telegram-каналі повідомив, що також постраждав чоловік 1977 року народження — у нього порізи кінцівок та гостра реакція на стрес. Постраждалому надають необхідну медичну допомогу.
Ворог продовжує бити по домівках мирних людей, забираючи життя та руйнуючи долі, — наголосив очільник ОВА.