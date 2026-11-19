Последствия российского удара по Киевщине, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n217525-rossiyskiy-bespilotnik-udaril-po-chastnomu-domu-v-kievskoy-oblasti-pogib-chelovek-foto.html

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У Бучанському районі Київської області ворожий безпілотник влучив у приватний житловий будинок.

Внаслідок російської атаки загинула жінка 1982 року народження. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що тіло загиблої деблокували з-під зруйнованих конструкцій будинку.

Очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко у своєму Telegram-каналі повідомив, що також постраждав чоловік 1977 року народження — у нього порізи кінцівок та гостра реакція на стрес. Постраждалому надають необхідну медичну допомогу.