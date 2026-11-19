Агентство ФСБ разоблачили в Херсоне, фото: СБУ

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У Херсоні СБУ затримала місцеву безробітну жительку, яка наводила атаки росіян по місту безпосередньо з подвір’я власного будинку.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Як з’ясувало розслідування:

фігурантка задіяла своє домоволодіння як «спостережний пункт» за Силами оборони. Використовуючи розташування оселі у прибережному районі обласного центру, російська агентка візуально спостерігала за локаціями українських військ і «звітувала» про це ФСБ;

крім російської спецслужби ще одним «адресатом» цієї інформації був її син, який перебуває у лавах окупаційного «мвс рф» на лівобережжі Херсонщини;

отримані розвіддані ворог застосовував для підготовки нових ракетно-бомбових, артилерійських та дронових ударів по місту.

Кіберфахівці СБУ викрили агентурні зв’язки фігурантки і затримали її за місцем проживання.

За матеріалами справи, жінка потрапила у поле зору фсб, коли публікувала в чатах Телеграм-каналів свої заклики до захоплення Херсона, — розповіли у СБУ.

Під час обшуків у неї виявили:

російський паспорт;

прапор країни-агресора;

смартфон і два планшети з доказами роботи на ворога.

Жінці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Вона перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.