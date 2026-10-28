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В Херсонской общине в течение суток не фиксировали атак дронов, инфографика: Ярослав Шанько
В Херсоне в течение суток не фиксировали российские атакиhttps://racurs.ua/n217076-v-hersone-v-techenie-sutok-ne-fiksirovali-rossiyskie-ataki.htmlРакурс
У Херсонській громаді протягом минулої доби не фіксувалось обстрілів та дронових атак. Фіксувалися лише поодинокі ворожі розвідувальні БпЛА типу «мавік».
Про це сьогодні, 28 жовтня, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської МВА Ярослав Шанько.
По медичну допомогу звернулись четверо людей, які напередодні постраждали через російську агресію, — додав він.
Водночас херсонців закликають не втрачати пильності.
Навіть за тимчасового затишшя, коли не чути артилерійських обстрілів і не фіксуються атаки дронів, у Херсоні залишається смертельна загроза — російські міни та інші вибухонебезпечні предмети, — наголошує Шанько.
Зокрема, жителів міста закликають утриматися від відвідування прибережних районів — там зберігається надзвичайно високий ризик мінування та виявлення вибухонебезпечних предметів.
Нагадаємо, вчора, 27 жовтня, в Олешках на Херсонщині розпочався найбільший за час повномасштабного вторгнення режим тиші. Він триватиме до пізнього вечора 1 листопада.