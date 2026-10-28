Россияне за сутки потеряли более 1,5 тыс. человек, инфографика: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n217075-rossiyskie-zahvatchiki-za-sutki-poteryali-1-tys-510-chelovek-genshtab-infografika.html

Ракурс

Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 583 тис. 350 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 510 осіб. Про це сьогодні, 28 жовтня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

12 тис. 448 танків;

25 тис. 609 бойових броньованих машин;

51 тис. 674 одиниці артилерійських систем;

2 тис. 241 одиницю РСЗВ;

1 тис. 727 одиниць засобів ППО;

449 літаків;

356 гелікоптерів;

3 тис. 32 наземні робототехнічні комплекси;

585 тис. 795 БпЛА оперативно-тактичного рівня;

5 тис. 140 крилатих ракет;

35 кораблів та катерів;

два підводні човни;

167 тис. 738 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

4 тис. 859 одиниць спеціальної техніки.

Протягом минулої доби зафіксовано 191 бойове зіткнення.

Ворог учора завдав трьох ракетних ударів та 68 авіаударів, під час яких скинув 258 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9 тис. 654 дрони-камікадзе та здійснили 2 тис. 535 обстрілів населених пунктів і позицій українських військ, з них 35 — із застосуванням РСЗВ.

Обстрілів з боку ворога, зокрема, зазнали такі населені пункти:

Безсалівка, Кореньок, Товстодубове, Уланове, Рогізне, Нескучне, Писарівка, Бачівськ, Вовківка, Гірки, Кружок, Дорошівка, Могриця, Яструбщина, Нова Січ, Храпівщина, Лужки, Козаче, Ободи, Мала Корчаківка, Кіндратівка, Корчаківка, Волфине, Запсілля, Іволжанське Сумської області;

Хрінівка Чернігівської області.

Авіаудару зазнав населений пункт Фотовиж.

Ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили пункт управління БпЛА противника.