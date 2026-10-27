Уничтожение вражеской техники, скриншот видео

https://racurs.ua/n217072-drony-unichtojili-zamaskirovannuu-tehniku-vraga-na-limanskom-napravlenii-video.html

Ракурс

На Лиманському напрямку українські дрони знищили замасковану техніку російських загарбників.

Відповідне відео опубліковане на Фейсбук-сторінці Сухопутних військ ЗСУ.

Відшукуємо й знищуємо ворожу техніку у сховках! На Лиманському напрямку дронарі 66 омбр імені князя Мстислава Хороброго полюють на танки та артилерію противника", — вказано в описі відео.

На відео показано моменти завдання ударів, зняті камерами FPV-дронів.