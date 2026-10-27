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Ракурс
Уничтожение вражеской техники, скриншот видео

Дроны уничтожили замаскированную технику врага на Лиманском направлении (ВИДЕО)

27 окт 2026, 22:54
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На Лиманському напрямку українські дрони знищили замасковану техніку російських загарбників.

Відповідне відео опубліковане на Фейсбук-сторінці Сухопутних військ ЗСУ.

Відшукуємо й знищуємо ворожу техніку у сховках! На Лиманському напрямку дронарі 66 омбр імені князя Мстислава Хороброго полюють на танки та артилерію противника", — вказано в описі відео.

На відео показано моменти завдання ударів, зняті камерами FPV-дронів.

Источник: Ракурс


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