Первый спутник украинской сети связи заработал в космосе

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В космосе заработал первый спутник украинской сети связи, фото: GOMspace
Первый спутник украинской сети связи заработал в космосеhttps://racurs.ua/n217071-pervyy-sputnik-ukrainskoy-seti-svyazi-zarabotal-v-kosmose.htmlРакурс
Українська компанія Himera спільно з данською GomSpace вивела на орбіту супутник Obria Nano — перший тестовий апарат майбутньої незалежної української мережі зв’язку.
Супутник уже розпочав роботу в космосі. Про це сьогодні. 27 жовтня, повідомляється на сайті Himera.
Супутник було запущено в межах місії SpaceX Transporter-18 — це регулярний груповий запуск малих супутників, який відбувся 1 жовтня 2026 року з бази Ванденберг у Каліфорнії.
У Himera зазначають, що Obria Nano є першим етапом реалізації масштабнішої ініціативи Obria, яка передбачає створення власної супутникової інфраструктури зв’язку, яка діятиме під контролем українського оператора та обслуговуватиме стратегічні потреби безпеки України.
Залежність від технологій з інших країн, включаючи країни-партнери, створює стратегічні ризики, особливо під час війни. Розвиток внутрішніх можливостей допоможе Україні диверсифікувати канали комунікацій та посилити стратегічну безпеку, — наголошують у компанії.
У довгостроковій перспективі ініціатива планує розгорнути супутникову мережу, яка забезпечить покриття комунікацій по всій Україні та доповнить можливості європейських супутникових мереж.