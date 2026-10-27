Перший супутник української мережі зв’язку запрацював у космосі

У космосі запрацював перший супутник української мережі зв’язку, фото: GOMspace

https://racurs.ua/ua/n217071-pershyy-suputnyk-ukrayinskoyi-mereji-zv-yazku-zapracuvav-u-kosmosi.html

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Українська компанія Himera спільно з данською GomSpace вивела на орбіту супутник Obria Nano — перший тестовий апарат майбутньої незалежної української мережі зв’язку.

Супутник уже розпочав роботу в космосі. Про це сьогодні. 27 жовтня, повідомляється на сайті Himera.

Супутник було запущено в межах місії SpaceX Transporter-18 — це регулярний груповий запуск малих супутників, який відбувся 1 жовтня 2026 року з бази Ванденберг у Каліфорнії.

У Himera зазначають, що Obria Nano є першим етапом реалізації масштабнішої ініціативи Obria, яка передбачає створення власної супутникової інфраструктури зв’язку, яка діятиме під контролем українського оператора та обслуговуватиме стратегічні потреби безпеки України.

Залежність від технологій з інших країн, включаючи країни-партнери, створює стратегічні ризики, особливо під час війни. Розвиток внутрішніх можливостей допоможе Україні диверсифікувати канали комунікацій та посилити стратегічну безпеку, — наголошують у компанії.

У довгостроковій перспективі ініціатива планує розгорнути супутникову мережу, яка забезпечить покриття комунікацій по всій Україні та доповнить можливості європейських супутникових мереж.