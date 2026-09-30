У космосі вперше запустили квантовий комп’ютер. Фото:

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Ракурс

Квантовий комп’ютер у космосі вперше запрацював.

У липні 2025 року ракета Falcon 9 вивела цей комп’ютер на орбіту. Однак запустити комп’ютер науковці з Віденського університету зуміли лише після тривалих та важких випробувань. Тести показали, як складно експлуатувати таку техніку в сурових космічних умовах. Про це повідомляється на сайті University of Vienna, а також пише Interesting Engineering.

Зазначається, що вчені прагнуть хочуть вже давно вирішити проблему передачі даних із супутників на Землю. Супутники чудово збирають необроблені дані, однак не мають обчислювальних потужностей для їхньої обробки. Всі ці дані відправляються на нашу планету й обробляються на наземних станціях.

Однак запуск квантового комп’ютера на орбіту створює серйозне механічне навантаження на компоненти. Науковці зміцнили деталі з допомогою титанових опорних пластин, а крихке оптичне волокно з допомогою епоксидної смоли.

Також перешкоду створювала й космічна радіація та магнітні поля. Вчені передбачили це ще перед пуском й помістили пристрій у корпус з алюмінію аерокосмічного класу.

Комп’ютер у космосі ще не обробляв супутникові дані. Однак тестування показало, що квантові процесори можуть бути компактними й працювати в космосі. У майбутньому ці машини можна буде використовувати для встановлення квантових каналів зв’язку між Землею та супутниками.

Нагадаємо, США вперше визнали, що вивели на навколоземну орбіту наступальну зброю. Однак Пентагон не розкрив деталей щодо того, яка це саме система і коли її вивели на орбіту.

Джерела: Interesting Engineering, University of Vienna