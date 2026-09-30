У космосі запустять бездротову передачу енергії між двома супутниками. Фото:

https://racurs.ua/ua/n216552-amerykanci-vpershe-zapustyat-bezdrotovu-peredachu-energiyi-mij-dvoma-suputnykamy.html

Ракурс

Вперше в історії випробують бездротову передачу енергії між двома космічними апаратами.

Американська компанія Star Catcher Industries готується в жовтні відправити на орбіту експериментальний супутник Protostar. Експеримент відбудеться у межах місії SpaceX Transporter-18, а ракета з обладнанням стартуватиме з бази Ванденберг. Про це пише Interesting Engineering.

Передбачається, що супутник після того, як вийде на орбіту, відокремить невеликий кубсат зі звичайними сонячними панелями. Потім основний апарат має самостійно виявити цей супутник, почати відстежувати його рух і спрямувати на його сонячні елементи оптичний енергетичний луч. У ході експерименту планується з’ясувати, наскільки ефективно передається енергія у такий спосіб.

Науковці вже раніше перевірили окремі елементи системи. Оптичну передачу енергії виконали в Космічному центрі імені Кеннеди NASA. А в жовтні минулого року Star Catcher встановила світовий рекорд — передала понад 1.1 кВт енергії на комерційні сонячні панелі під час наземних тестів. Програмне забезпечення успішно випробували наприкінці 2025 року.

Вчені прагнуть створити повноцінну енергетичну мережу на орбіті. Це дозволить супутникам отримувати додаткову потужність ззовні, не обмежуючись розмірами власних сонячних панелей.

Нагадаємо, дослідники з Австралії та Німеччини навчилися створювати електричну енергію з енергії океанських хвиль навчилися. Вчені виявили, що налаштування морських буїв залежно від рівня хвиль може допомогти великим хвильовим електростанціям ефективніше вловлювати енергію.

Джерело: Interesting Engineering