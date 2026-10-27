Владимир Зеленский, скриншот видео

https://racurs.ua/n217070-rossiya-vypustila-bolee-100-ballisticheskih-raket-po-kievu-i-oblasti-za-dve-nedeli-zelenskiy.html

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Росія за два тижні застосувала понад 100 балістичних ракет для ударів по Києву та Київській області.

Про це сьогодні, 27 жовтня, у своєму вечірньому відеозверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

Тільки зараз, у жовтні, за час з 14 жовтня, було вже кілька російських балістичних атак. Фактично, за два тижні понад 100 балістичних ракет проти Києва і Київської області, — наголосив Зеленський. — Ми робимо все можливе, щоб зберегти нашу енергетику, щоб зберегти нашу інфраструктуру, нашу логістику. І завдання дуже складне.

Зеленський подякував партнерам України, які вчасно надають підтримку, проте зауважив, що бракує ракет для систем Patriot, через що складно забезпечити захист від російської балістики:

Якби так само залишалася сильною і підтримка партнерів для України, зокрема це стосується наших Patriot та інших засобів протиповітряної оборони, то Україна була б у зовсім іншій позиції, і дипломатично значно кращій.

Він наголосив, що Росія продовжує атакувати українську логістику та міську інфраструктуру — не лише Києва, а й Дніпра, Запоріжжя, Одеси, Харкова, Сум і Херсона.