Дональд Туск, фото: European Parliament

https://racurs.ua/n217069-novye-peregovory-mejdu-ukrainoy-rossiey-i-ssha-predvaritelno-zaplanirovany-na-4-noyabrya-tusk.html

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Нові переговори між Росією, Україною та США попередньо заплановані на 4 листопада, вони відбудуться в Абу-Дабі (ОАЕ).

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє The Guardian.

За словами Туска, сьогоднішня телефонна розмова лідерів Фінляндії та Норвегії з російським диктатором Володимиром Путіним відбулася після консультацій, зокрема з президентом України Володимиром Зеленським та американською стороною. Самого Туска також інформували про підготовку дзвінка.

Президент Фінляндії Александр Стубб після розмови повідомив Туску, що сторони залишилися на своїх позиціях. Водночас європейські лідери висловили стриманий оптимізм щодо можливого прогресу під час переговорів в Абу-Дабі.

Проте прем'єр Польщі застеріг від надмірних очікувань:

Ми не повинні мати жодних ілюзій; зрозуміло, у що грає російська сторона, але я залишатимуся в постійному контакті з усіма, хто має добру волю та віру в те, що угода можлива — або, принаймні, перемир’я до настання зими.

Джерело: The Guardian