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Растет процент сбития вражеских реактивных ударных дронов
Процент сбития реактивных дронов постепенно растет — Генштабhttps://racurs.ua/n217067-procent-sbitiya-reaktivnyh-dronov-postepenno-rastet-genshtab.htmlРакурс
Відсоток збиття ворожих реактивних ударних дронів поступово зростає.
Про це сьогодні, 27 жовтня, повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ.
Загалом, за результатами аналізу трьох останніх місяців, середній показник збиття БпЛА типу «Герань 4» — майже 60%. Під час відбиття окремих атак ефективність збиття реактивних БпЛА може складати і 80%, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що вагому роль у знищенні реактивних БпЛА відіграє тактична авіація — F-16, Mirage, МіГ-29.
У Генштабі зазначають, що важливим також є питання посилення «малої ППО» в умовах дефіциту зенітних керованих ракет і цьому питанню приділяється сьогодні значна увага. Під «малою ППО» мається на увазі:
- зенітні установки, такі як «Гепард», «Шилка», новітні системи Skynex, Skyranger, Terrahawk Paladin;
- дрони-перехоплювачі;
- мобільні вогневі групи (МВГ) всіх складових Сил оборони України.
МВГ оснащені не лише кулеметами й супутнім обладнанням, а й переносними зенітно-ракетними комплексами. За допомогою ПЗРК сьогодні наші воїни досить успішно збивають реактивні дрони противника, — зазначили у Генштабі.
Також постійно йде робота над здешевленням процесів відбиття подібних повітряних загроз.
Зокрема тривають випробування нових перехоплювачів. Окремі зразки уже мають в своєму активі збиття декількох десятків російських реактивних «гераней», — додали у Генштабі.