Растет процент сбития вражеских реактивных ударных дронов

https://racurs.ua/n217067-procent-sbitiya-reaktivnyh-dronov-postepenno-rastet-genshtab.html

Ракурс

Відсоток збиття ворожих реактивних ударних дронів поступово зростає.

Про це сьогодні, 27 жовтня, повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ.

Загалом, за результатами аналізу трьох останніх місяців, середній показник збиття БпЛА типу «Герань 4» — майже 60%. Під час відбиття окремих атак ефективність збиття реактивних БпЛА може складати і 80%, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що вагому роль у знищенні реактивних БпЛА відіграє тактична авіація — F-16, Mirage, МіГ-29.

У Генштабі зазначають, що важливим також є питання посилення «малої ППО» в умовах дефіциту зенітних керованих ракет і цьому питанню приділяється сьогодні значна увага. Під «малою ППО» мається на увазі:

зенітні установки, такі як «Гепард», «Шилка», новітні системи Skynex, Skyranger, Terrahawk Paladin;

дрони-перехоплювачі;

мобільні вогневі групи (МВГ) всіх складових Сил оборони України.

МВГ оснащені не лише кулеметами й супутнім обладнанням, а й переносними зенітно-ракетними комплексами. За допомогою ПЗРК сьогодні наші воїни досить успішно збивають реактивні дрони противника, — зазначили у Генштабі.

Також постійно йде робота над здешевленням процесів відбиття подібних повітряних загроз.