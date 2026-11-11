Миниатюрный кирпич из имитации лунной почвы разработали студенты из США. Фото:

https://racurs.ua/n217369-amerikanskie-studenty-razrabotali-kirpich-dlya-stroitelstva-bazy-na-lune.html

Ракурс

Мініатюрну цеглу з імітації місячного ґрунту надрукували на 3D-принтері.

Матеріал, який потенційно може допомогти будувати бази на Місяці, створили студент Університету Арканзасу Коул Маккаллум разом з інженером-механіком Ван Шоу. Для виготовлення цього будівельного матеріалу не знадобилося жодних зв’язувальних речовин. Самі цеглинки з'єднуються між собою, як деталі конструктора. Про це пише видання Popular Science.

Студенти використали для свого матеріалу комерційний симулянт LHS-1, який імітує реголіт — пил і уламки породи з поверхні Місяця. Цей матеріал не містить органічних речовин, тому сам по собі не злипається.

Для створення твердих деталей тонкий шар порошку нанесли на платформу, а лазер «зліпив» частинки між собою. Потім зверху наносили новий шар, аж поки не сформувався цілісний блок. Таким чином були надруковані протопити у вигляді хреста та літери «Н».

Зазначається, що будівлі майбутніх баз на Місяці повинні витримувати космічну радіацію, удари мікрометеоритів і місяцетруси. Однак доставляти будівельні матеріали з Землі дорого, тому вигідніше використовувати місцеві. Метод американських дослідників може допомогти в цьому.

Нагадаємо, американська компанія Джеффа Безоса Blue Origin розробила сонячну електростанцію для бази на Місяці. Вежа Power Tower висотою у 20 метрів з розкладними секціями сонячних батарей генеруватиме понад 10 кВт електроенергії й забезпечуватиме астронавтів світлом та допомагатиме їм довше залишатися на поверхні супутника Землі.

Джерело: Popular Science