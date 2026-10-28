Россияне совершили очередную массированную воздушную атаку по Украине, инфографика: Воздушные силы

https://racurs.ua/n217074-raketa-i-88-bpla-atakovali-ukrainu-v-noch-na-28-oktyabrya-vozdushnye-sily-infografika.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 28 жовтня (з 18.00 27 жовтня) атакували Україну балістичною ракетою «Іскандер-М"/С-400 із Таганрога (РФ), а також 88 ударними БпЛА типу Shahed (38 із них — реактивні), S8000 «Бандероль"/"Дань-Т», «Гербера» та дронами-імітаторами типу «Пародія».

Запуски здійснювалися із напрямків російських Орла та Курська, а також і тимчасово окупованого Гвардійського (Крим). Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

За попередніми даними, станом на 08.00: