Ракурсhttps://racurs.ua/
Росіяни здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні, інфографіка: Повітряні сили
Ракета та 88 БпЛА атакували Україну в ніч на 28 жовтня — Повітряні сили (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n217074-raketa-ta-88-bpla-atakuvaly-ukrayinu-v-nich-na-28-jovtnya-povitryani-syly-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 28 жовтня (з 18.00 27 жовтня) атакували Україну балістичною ракетою «Іскандер-М"/С-400 із Таганрога (РФ), а також 88 ударними БпЛА типу Shahed (38 із них — реактивні), S8000 «Бандероль"/"Дань-Т», «Гербера» та дронами-імітаторами типу «Пародія».
Запуски здійснювалися із напрямків російських Орла та Курська, а також і тимчасово окупованого Гвардійського (Крим). Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.
За попередніми даними, станом на 08.00:
- протиповітряною обороною збито/подавлено 71 ворожий БпЛА типу Shahed (31 із них — реактивний), «Гербера» і дронів інших типів;
- зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на восьми локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях;
- декілька ударних безпілотників ще в повітрі, бойова робота триває.
Читайте також