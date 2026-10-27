В Швеции задержан экс-регионал Святаш, заочно приговоренный в Украине к 12 годам

Дмитрий Святаш, фото: Gordonua.com

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У Швеції в аеропорту Стокгольма поліція затримала колишнього народного депутата від «Партії регіонів» Дмитра Святаша, заочно засудженого в Україні до 12 років ув’язнення за виправдання російської агресії та шахрайство.

Про це повідомляє шведське видання Expressen.

Зазначається, що наразі Святаша утримують у слідчому ізоляторі Міграційного агентства Швеції у передмісті Стокгольму Мерсті. Він прибув до Швеції минулого тижня і приземлився в аеропорту Арланда у четвер.

За словами його адвоката Марка Сафаряна, Святаш приїхав відвідати концерт Стіві Вандера у Стокгольмі, який там відбувся 22 жовтня. Під час паспортного контролю Святаша затримала прикордонна поліція та заборонила йому в’їзд.

За інформацією видання, Святаш, який має як російське, так і українське громадянство, на прикордонному контролі показав український паспорт.

За словами його адвоката, офіційною причиною заборони на в’їзд є рішення Польщі про заборону повторного в’їзду, котре було внесене до спільної бази даних країн Шенгенської зони.

У апеляційній скарзі адвокат вказав, що Святaш виступає проти своєї екстрадиції до України.

Видання зазначає, що у жовтні 2023 року шведський Верховний суд вирішив, що екстрадиція зі Швеції до України — з огляду на поточну воєнну ситуацію — буде несумісною зі статтею третьою Європейської конвенції. Розшукуваний тоді також не давав згоди на свою екстрадицію до України

Святaш виїхав з України у 2019 році і відтоді живе в Росії. У 2002−2019 роках він був депутатом Верховної Ради.

Джерело: Expressen