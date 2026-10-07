Шведские Patriot будут защищать хаб в Польше из-за которого поставляют оружие Украине. Фото:

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Швеція розгорне системи протиракетної оборони Patriot у Польщі.

Зенітні ракетні комплекси американського виробництва розгорнуть на сході країни. Шведський уряд таким чином хоче допомогти захистити логістичний центр НАТО, через який західні партнери постачають зброю Україні. Про це повідомила агенція Reuters.

Завдання як розгортання Gripen, так і розгортання Patriot полягає у захисті логістичного центру НАТО в Польщі в аеропорту, — зазначив прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон.

Посадовець не розповів, скільки «Петріотів» розмістять у Польщі. Наразі відомо, що операція із розгортання цих ЗРК розпочнеться у грудні. Буде залучено майже 100 військовослужбовців шведського підрозділу протиповітряної оборони з Гальмстада.

Нагадаємо, 18 вересня Антибалістична коаліція поповнилася ще однією країною Європи — Польщею. Крім неї, у складі Антибалістичної коаліції вже перебувають 10 країн Європи — Україна, Данія, Франція, Німеччина, Італія, Норвегія, Іспанія, Швеція, Велика Британія та Нідерланди.

Джерело: Reuters