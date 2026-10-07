РФ ночью атаковала Украину 130 дронами и ракетами. Фото:

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Російська Федерація вночі 7 жовтня завдала по Україні масованого удару з повітря.

Із Ростовської області РФ ворог запустив протикорабельні ракети «Циркон"/"Онікс», а з Брянської та Воронезької областей — балістичні ракети Іскандер-М/С-400/KN-23. Із Вологодської, Курської області та Каспійського моря летіли 48 крилатих ракет повітряного, наземного та морського базування Х-101, «Іскандер-К» та «Калібр». Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

Крім того, 130 ударних БпЛА типу Shahed (46 із них — реактивні), «Гербера» та дронів-імітаторів типу «Пародія» летіли з окупованих Криму й Донецька, а також російських Орла й Приморсько-Ахтарська.

Основними напрямками удару були Київщина, Харківщина, Полтавщина й Дніпропетровщина. Однак українська ППО знешкодила 161 ціль:

5 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23/С-400/Циркон/Онікс;

39 крилатих ракет Х-101, Іскандер-К, Калібр (інформація стосовно ще шести крилатих ракет уточнюється);

117 ворожих БпЛА типу Shahed (38 із них — реактивні).

На 19 локаціях влучили ракети та дрони-камікадзе. Ще на п’яти локаціях впали уламки та збиті повітряні цілі.

МВС поінформувало, що в Дарницькому районі Києва поліція спільно з ДСНС проводять складне розмінування нездетонованої російської балістичної ракети, яку виявили серед житлових будинків. Фахівці вилучать бойову частину та транспортують її на полігон, де знешкодять.

Нагадаємо, 7 жовтня в Прилуках на Чернігівщині російські окупанти поцілили ракетою в п’ятиповерхівку — рятувальники дістають людей з-під завалів. Наразі відомо про двох загиблих та сімох поранених. А в Олександрії на Кіровоградщині внаслідок ударів по підприємству загинула людина, а троє осіб травмовані. Ще двоє наразі не виходять на зв’язок.

А в Кременчуку було влучання по житловому району й пошкоджені багатоквартирні будинки. Також уражено одне з підприємств у Кременчуцькому районі. Двоє людей загинули, а ще семеро дістали поранення.