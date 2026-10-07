Россияне массированно ударили ракетами по Кременчугу в Полтавской области. Фото:

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Країна-агресор Росія завдала масованого удару по Кременчуку.

У середу, 7 жовтня, відбулося влучання по житловому району в місті. Пошкоджено багатоквартирні будинки. Попередньо відомо, що двоє людей загинули. Ще семеро отримали поранення. Рятувальна операція триває. Про це очільник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич повідомив у Telegram.

Також сьогодні ворог влучив в одне з підприємств у Кременчуцькому районі.

Нагадаємо, 7 жовтня в Прилуках на Чернігівщині російські окупанти поцілили ракетою в п’ятиповерхівку — рятувальники дістають людей з-під завалів. Наразі відомо про двох загиблих та сімох поранених. А в Олександрії на Кіровоградщині внаслідок ударів по підприємству загинула людина, а троє осіб травмовані. Ще двоє наразі не виходять на зв’язок.