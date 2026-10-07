Посольство США призвало американцев уехать из РФ из-за подозрения о чуме. Фото:

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США закликали американців негайно залишити територію РФ на тлі ймовірного спалаху легеневої чуми в Іркутській області.

Посольство Сполучених Штатів Америки стежить за повідомленнями з Іркутської області про ймовірний випадок легеневої чуми, смерть людини, карантин і закриття російських лікарень. Уряд США має дуже обмежені можливості для надання допомоги своїм громадянам у РФ, особливо за межами Москви. Про це дипломатичне відомство повідомило на своєму сайті.

Посольству США відомо про повідомлення в пресі з Іркутської області щодо підозри на легеневу чуму, яка призвела до смерті людини, а також про пов’язані з цим карантинні заходи та закриття лікарень в Іркутську, — йдеться у повідомленні.

У дипвідомстві нагадали, що для РФ залишається чинною рекомендація Держдепу щодо подорожей 4-го рівня — «не подорожувати». Ця рекомендація передбачає, що американці, які перебувають на території країни-агресора, повинні негайно залишити країну.

Громадянам США, які планують поїздку до РФ, знову наполегливо рекомендується відмовитися від неї. А ті, хто

При цьому тих громадян, які вирішать проігнорувати цей заклик, попередили про необхідність мати власний план евакуації на випадок екстреної ситуації.

Нагадаємо, в ЗМІ з’явилася інформація, що 25 вересня співробітниця НДІ боротьби з чумою в Іркутській області РФ Дар’я Шипілова розбила пробірку зі збудником легеневої чуми. Вже 29 вересня її госпіталізували з тяжкою пневмонією, а в ніч проти 2 жовтня вона померла. Після смерті лаборантки влада ввела карантин у кількох медустановах регіону. Медики спостерігають за 200 особами, які контактували з померлою.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що росіяни повинні поділитися зі світом більшою кількістю інформації про випадок з ймовірним спалахом чуми в Іркутську. Сполучені Штати дуже уважно стежать за цими подіями і можуть допомогти.