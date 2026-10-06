США вимагають від РФ більше інформації про можливий спалах чуми. Фото:

https://racurs.ua/ua/n216654-rf-povynna-nadaty-bilshe-informaciyi-pro-ymovirnyy-spalah-chumy-v-irkutsku-rubio.html

Ракурс

США вимагають від Росії більше інформації про можливий спалах чуми в Іркутську.

Країна-агресор повинна поділитися зі світом більшою кількістю інформації про випадок з ймовірним спалахом чуми в Іркутську. Сполучені Штати дуже уважно стежать за цими подіями і можуть допомогти. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо під час візиту до Рейк’явіка, передає DWS News.

Саме це вони повинні робити. Саме це, ми сподіваємося, що вони зроблять. У нас вже є заходи, щоб мати змогу вирішити цю проблему, якщо це щось серйозніше, ніж те, що досі було визнано, — розповів він.

Нагадаємо, в ЗМІ з’явилася інформація, що 25 вересня співробітниця НДІ боротьби з чумою в Іркутській області РФ Дар’я Шипілова розбила пробірку зі збудником легеневої чуми. Вже 29 вересня її госпіталізували з тяжкою пневмонією, а в ніч проти 2 жовтня вона померла.

Після смерті лаборантки влада ввела карантин у кількох медустановах регіону. Медики спостерігають за 200 особами, які контактували з померлою.

Влада РФ переконує, що ознак захворювання чумою нібито ні в кого не виявили, а результати тестів були негативними.

Джерело: DWS News