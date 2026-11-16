Китай підтвердив зустріч в Шеньчжені Сі Цзіньпіня, Володимира Путіна і Дональда Трампа. Фото:

https://racurs.ua/ua/n217428-kytay-oficiyno-pidtverdyv-zustrich-si-czinpina-trampa-i-putina.html

Ракурс

Зустріч лідерів Китаю, Росії та США офіційно підтвердили в Пекіні.

У четвер, 19 листопада, 19 листопада в Шеньчжені глава КНР Сі Цзіньпін проведе зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним і американським лідером Дональдом Трампом. Саме в цьому місті проходитиме саміт АТЕС. Про це заявили в Міністерстві закордонних справ Китаю.

Раніше видання The Wall Street Journal інформувало, що Путін запропонував тристоронню зустріч Трампу ще під час телефонної розмови 9 жовтня. Російський диктатор, як повідомило медіа, хоче використати її, щоб обговорити завершення війни в Україні на вигідних для Москви умовах і без участі президента України Володимира Зеленського та лідерів країн Європи.

Джерело WSJ стверджувало, що сам Путін бачить такий формат як нову Ялтинську конференцію.

Нагадаємо, південнокорейське видання Financial News інформувало, що президент США Дональд Трамп, лідер КНР Сі Цзіньпін та глава РФ Володимир Путін можуть 18−19 листопада провести зустріч у Шеньчжені й головною темою стане завершення російсько-української війни.

Джерело: The Wall Street Journal