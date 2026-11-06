Джаред Кушнер розкрив деталі майбутніх тристоронніх переговорів в Абу-Дабі. Фото:

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Тристоронні мирні переговори між Україною, США та РФ відбудуться на наступному тижні в Абу-Дабі.

Наразі Сполучені Штати працюють з обома сторонами, щоб розробити серйозні пропозиції, які зможуть зробити перемовини якомога змістовнішими та продуктивнішими. Наразі розглядаються п’ять основних цілей: постійні безпекові консультації, надійні комунікації в кризових ситуаціях, більша військова прозорість, взаємні заходи для зменшення ризиків ескалації та стала рамка для довгострокової європейської безпеки та стабільності. Про це спеціальний представник президента США Джаред Кушнер повідомив у соціальній мережі Х.

Президент Трамп зробив досягнення миру пріоритетом. Наша увага зосереджена на виконанні складної, детальної роботи, необхідної для перетворення цієї мети на всеохопну та довготривалу угоду, — написав він.

Кушнев додав, що будь-які домовленості повинні повністю поважати суверенітет, територіальну цілісність та незалежне прийняття рішень кожної нації. За його словами, кожна країна зберігатиме повноваження над своєю власною безпекою та альянсами, і жодна країна не матиме права вето на суверенні вибори іншої.

Спецпредставник американського президента поінформував, що Дональд Трамп дискутував з низкою лідерів Європи щодо формування умов для тривалого миру після понад 30 років спроб Європи та Росії вибудувати стійку безпекову рамку.

Нагадаємо, 5 листопада в Брюсселі за участі представників України, США, Франції, Великої Британії, Німеччини та НАТО відбулись переговори щодо гарантій безпеки для України. Крім того, учасники зустрічі обговорили нову стратегію безпеки Європи.

Голова Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров заявив, що наразі триває робота над українськими гарантіями безпеки. Однак подробиці та наступні кроки цього питання стануть відомі пізніше.