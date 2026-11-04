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Ракурс
Дональд Трамп пригрозив накладати вето на законопроекти демократів. Фото:

Трамп пригрозив накладати вето на законопроекти демократів

4 лис 2026, 11:29
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Президент США Дональд Трамп ветуватиме законопроекти демократів.

На проекти законів від Демократичної партії накладатиметься вето, якщо вони будуть неприйнятними. Про це Трамп заявив в інтерв’ю телеканалу Fox News після того, як Республіканська партія зазнала поразки на проміжних виборах до Конгресу Сполучених Штатів.

За словами Трампа, право вето є одним із найпотужніших інструментів, якими володіє президент США. Американський лідер наголосив, що готовий використовувати його для блокування законодавчих ініціатив демократів.

Як ви знаєте, таке вже траплялося раніше, і не раз. Це право вето — одне з найпотужніших повноважень, якими володіє президент. Вони надсилатимуть мені абсурдні законопроекти, а я накладатиму на них вето, — заявив американський лідер.

Також Трамп опублікував у власній соцмережі Truth Social фотографію червоної кепки з написом «Вето».

Нагадаємо, Демократична партія США перемагає на проміжних виборах до Конгресу. Попередньо відомо, що на проміжних виборів Республіканська партія втрачає більшість у Сенаті — демократи здобули 52 місця. Однак підрахунок голосів ще продовжується.

Джерело: Fox News

Джерело: Ракурс


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