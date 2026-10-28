Володимир Зеленський розраховує на проведення тристоронньої зустрічі України, США та РФ до 10 листопада. Фото:

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Україна розраховує на проведення тристоронньої зустрічі з США і Росією в Абу Дабі до 10 листопада.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує на тристоронню зустріч між представниками Російської Федерації, Сполучених Штатів та України з питання припинення російсько-української війни між 6 та 10 листопада цього року. Про це глава держави 28 жовтня заявив під час прес-конференції у Гаазі з премʼєр-міністром Нідерландів Робом Єттеном. Захід транслювався Офісом президента в YouTube.

За словами глави держави, українська сторона сподівається, що американці підготують тристоронню зустріч на рівні лідерів держав після 4 листопада. На цій зустрічі мають обговорити питання припинення ударів по енергетиці й на морі, обмін полоненими та військовополоненими. Крім того, підніматимуться теми увʼязнених цивільних українців у Росії й питання повернення дітей.

Багато гуманітарних питань. Не тільки території, які є найважливішим питанням для російської і американської сторони. Це правда. Ми готові також обговорювати території, але на рівні лідерів, — розповів Зеленський.

Також, як поінформував президент, Київ працює над тим, щоб залучити представників Європейського Союзу та країн Європи до тристоронніх переговорів. За його словами, Штати «підтримують це».

Нагадаємо, 27 жовтня прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що нові переговори між Росією, Україною та США попередньо заплановані на 4 листопада і відбудуться в Об'єднаних Арабських Еміратах.