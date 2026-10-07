Росіяни обстріляли багатоповерхівку в Прилуках та підприємство в Олександрії. Фото:

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Ракурс

Російська армія 7 жовтня завдала ракетного удару по Прилуках Чернігівської області.

Одне з влучань відбулося просто по житловій багатоповерхівці. Відомо про загиблих і поранених. Зараз всі служби залучені, триває розбір завалів. Про це голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус повідомив у Telegram.

Поліція Чернігівської області поінформувала, що влучання були зафіксовані не лише у багатоповерхівку, але й у Центр творчості дітей та юнацтва та підприємство.

У Прилуках наращі відомо про двох загиблих та сімох поранених. Під завалами ще можуть перебувати люди.

Також сьогодні зранку ворог атакував Кіровоградщину — було влучання по одному з підприємств. Голова обласної військової адміністрації Андрій Райкович повідомив у Facebook, що в Олександрії загинула людина, ще троє людей зазнали травм. Двоє осіб наразі не виходять на зв’язок.

А в Світловодську зафіксовано падіння уламків на відкритій території. Там минулося без постраждалих.

Нагадаємо, РФ вночі 7 жовтня завдала масованого удару по Києву. У Дарницькому районі внаслідок атаки в гаражному кооперативі виникла пожежа. Рятувальники під час гасіння врятували двох цивільних. Також там виявили тіла двох загиблих. Також були влучання в Оболонському, Подільському та Шевченківському районах.