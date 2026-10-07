РФ масовано атакувала Київ балістикою, є загиблі. Фото:

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Армія Російської Федерації вночі 7 жовтня завдала масованого удару по Києву.

У Дарницькому районі внаслідок атаки в гаражному кооперативі виникла пожежа. Рятувальники під час гасіння врятували двох цивільних. Також там виявили тіла двох загиблих. Про це міський голова Києва Віталій Кличко повідомив у Telegram.

В Оболонському районі зафіксоване влучання на територію нежитлової забудови. У Подільському районі ворожі ракети влучили у склади, також сталося загоряння та часткове руйнування перекриття офісно-складської будівлі. У Шевченківському районі було влучання на територію нежитлової забудови.

У Київській міській прокуратурі уточнили, що в Дарницькому районі столиці на території гаражного кооперативу через російську атаку загинули чоловіки 73 та 66 років.

Нагадаємо, 6 жовтня в Запоріжжі російський БпЛА вдарив по багатоповерхівці. Внаслідок обстрілу пошкоджена квартира на сьомому поверсі та балкони трьох квартир. Травм зазнала п’ятирічна дитина. Також російський БпЛА атакував один із населених пунктів в передмісті Запоріжжя. Там зазнали поранень 48-річний чоловік та 43-річна жінка.